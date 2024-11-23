В «Локомотиве» рассказали, как повлияет разгромное поражение на команду

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что разгромное поражение в дерби со «Спартаком» опустит команду с небес на землю. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В первом тайме мы были не похожи сами на себя. Пребывали в прострации. Шоком для команды также стало, когда мы проигрывали 0:3. Такие поражения нужны, чтобы опустить нас с небес на землю, чтобы мы не пребывали в эйфории», — заявил Галактионов.

Встреча, которая прошла на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 5:2. Три мяча костариканец Манфред Угальде забил уже в первом тайме: на 10-й, 21-й и 34-й минутах. После перерыва «Локомотив» сократил разрыв до минимума усилиями Сергея Пиняева на 55-й и Жерзино Ньямси на 63-й минутах. На 73-й минуте Угальде оформил первый для «Спартака» покер в РПЛ за последние 30 лет, а пятый мяч забил аргентинец Эсекьель Барко на 80-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Спартак» поднялся на четвертую позицию, обогнав московское «Динамо». В активе коллектива Деяна Станковича 31 очко после 16 встреч. «Локомотив» остался третьим с 34 баллами в активе.

Ранее «Краснодар» упустил победу над «Химками» и потерял лидерство в РПЛ.