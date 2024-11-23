«Краснодар» упустил победу над «Химками» и потерял лидерство в РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла на стадионе «Арена Химки», завершилась с результатом 2:2. Все голы случились во втором тайме: нападающий «Краснодара» Жоао Батчи открыл счет на 46-й минуте. Восстановил равновесие на 84-й минуте Александр Руденко. «Быки» снова вышли вперед на 86-й минуте после гола Юрия Газинского, а на 90+4-й минуте аргентинец Лукас Вера второй раз сравнял счет.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этой ничьей «Краснодар» упустил первую позицию, пропустив вперед петербургский «Зенит». В активе коллектива Мурада Мусаева 38 очков после 16 встреч, у «Зенита» — 39. «Химки» идут на 12-м месте, набрав 13 баллов.

В следующем матче «Химки» сыграют дома с московским «Локомотивом». Игра пройдет 1 декабря, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Краснодар» в следующем туре сыграет с московским «Спартаком» — эта игра также состоится 1 декабря, но начнется в 19:30 мск.

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