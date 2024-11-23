В матче 16-го тура Российской премьер-лиги лидирующий в чемпионате после первого круга «Краснодар» играет на выезде с «Химками». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 16-й тур
Матч не начался
23 ноября 16:30
Химки
Химки, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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16:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 16-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» принимают на своем поле лидирующий в турнире «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.