Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Сохранить лидерство: «Краснодар» гостит в Химках. LIVE

РПЛ. 16-й тур. «Химки» — «Краснодар». ОНЛАЙН

close
Виталий Тимкив/РИА Новости
В матче 16-го тура Российской премьер-лиги лидирующий в чемпионате после первого круга «Краснодар» играет на выезде с «Химками». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 16-й тур
Матч не начался
23 ноября 16:30
Химки
Химки, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Арена Химки», Химки, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 16-го тура Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» принимают на своем поле лидирующий в турнире «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Военкор сообщил о снятии с должности командующего группировкой «Юг» Анашкина
ВСУ выпустили по Белгородской области 70 боеприпасов и 30 БПЛА. Военная операция, день 1004-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1004-й день
Чай с коньяком, бандиты и удар Брежнева: с чем столкнулся президент США Форд в «закрытом» Владивостоке
50 лет назад Брежнев и президент США Форд встретились во Владивостоке
В Госдуме заявили, что могут расширить проект о спецсчетах для доходов иноагентов
Илья Авербух подсказал много работающим людям рецепт семейного счастья
Банк в Венгрии перестал обслуживать карты UnionPay Газпромбанка
В России стало меньше немецкого пива
Новости и материалы
На Украине аннулируют «экономические» брони от мобилизации через три месяца
Минобороны России раскрыло потери ВСУ в зоне действий группировки «Восток»
Стали известны первые подробности о камерах в iPhone 17 и 17 Air
Рогов заявил, что Запад «в ступоре» от новой российской ракеты «Орешник»
Светлана Дружинина о своей госпитализации с раком: «Я вас всех переживу»
ЕС отозвал посла из Нигера на фоне разногласий с правительством
«Газпром» назвал объем транзита газа для ЕС через Украину после отказа Австрии от топлива
Фетисов: Овечкина сломали неспециально
Бразилия и Россия готовят соглашение в области культуры
Школьник обратился в службу спасения, когда не смог сделать домашнее задание по математике
В США призвали к импичменту Байдена из-за «Орешника»
Число пострадавших в ДТП с «Газелью» в Дагестане выросло
Музыкальный критик рассказал, завершит ли Гуф карьеру после рехаба
Группировка «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ в Курской и Сумской областях
В Красном Кресте рассказали о состоянии вернувшихся с Украины курян
На Украине выступили за переговоры после удара российской ракеты «Орешник»
В Госдуме отреагировали на санкции США против Газпромбанка
Жена Сарика Андреасяна ответила на откровенный вопрос об интимных съемках
Все новости
Стало известно о готовности РФ применить «Орешник» во второй раз
Получено более 6 тысяч заявок на поиск пропавших жителей Курской области
Концерту Канье Уэста в Москве могли воспрепятствовать чиновники
«Давно рожать пора»: протоиерей Ткачев обвинил Запад в позднем взрослении детей
Отец Эдуарда Шарлота отреагировал на письмо РПЦ в его защиту
«Теперь знаешь, каково быть в октагоне»: Макгрегора признали виновным в изнасиловании
Макгрегора признали виновным в изнасиловании и приговорили к штрафу в €250 тысяч
«Оранжевая революция» на Украине: как это было
WoW исполнилось 20 лет! Пора наконец-то ответить на вечный вопрос — Орда или Альянс?
Игра «World of Warcraft» вышла 20 лет назад
Совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО. Он дал взятку за ввод здания ТЦ в эксплуатацию
Совладелец кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский вышел на свободу по УДО
«МУС — это пародия на правосудие». Как ордер на арест Нетаньяху расколол Запад
Захарова ждет от США и ЕС ответа на призыв Коттона ко вторжению в Нидерланды
«Запас у нас имеется, продолжим испытания». Путин рассказал о создании «Орешника»
Путин провел совещание с представителями ОПК по результатам испытания «Орешника»
Новорожденный и инвалид-колясочник: России вернули 46 жителей Курской области
Москалькова: в Россию удалось вернуть 46 жителей Курской области, вывезенных ВСУ
Ракеты ATACMS: дальность и другие характеристики, опасны ли они для России
Главные характеристики дальнобойных ракет ATACMS, как Украина применяла их против России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами