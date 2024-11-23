Соболев после ухода из «Спартака» нанес в РПЛ всего два удара

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев провел девятый матч за петербургский клуб без результативных действий.

Форвард вышел в стартовом составе своей команды на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», провел на поле 45 минут, получил желтую карточку за споры с арбитром, после чего в перерыве был заменен. Всего за девять матчей в составе «Зенита» в РПЛ Соболев нанес два удара в створ ворот соперников.

Игра «Оренбург» — «Зенит» прошла на стадионе «Газовик» и завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на шестой компенсированной ко второму тайму минуте с передачи защитника Нуралы Алипа забил Александр Ерохин.

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Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша РПЛ против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле в футболке красно-белых.

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