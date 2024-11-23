«Я создал монстра»: экс-глава ФИФА обвинил организацию в жадности

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер в интервью Watson признался, что ему не нравится современный путь развития футбола.

По его словам, профессиональный спорт стал излишне коммерциализированным.

«Я действительно создал монстра. ФИФА была бедной, когда я пришел в нее работать в 1975 году на должность директора по программам развития. Спонсоры, такие как adidas, ничего не платили, а просто дарили мячи и майки. Когда Инфантино стал президентом в 2016 году, он оказался в насиженном гнезде, денежная машина работает. Теперь он разгоняет ее все больше и больше. Мы — свидетели распродажи футбола», — заявил Блаттер.

В конце 2022 года швейцарский суд города Беллинцона оправдал Йозефа Блаттера и Мишеля Платини по делу о мошенничестве. В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА.

Ранее «Зениту» прикрепили эмблему «Спартака» в телетрансляции.