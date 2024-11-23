Акатьева выиграла короткую программу на Гран-при Санкт-Петербурга

Российская фигуристка Софья Акатьева выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при России, который в эти выходные проходит в Санкт-Петербурге.

Воспитанница Этери Тутберидзе по итогам первого соревновательного дня набрала 75,54 балла. Вторую строчку заняла Алина Горбачева, заработав 71,32 балла. На 0,16 балла от нее в итоговом протоколе отстала Вероника Яметова. В топ-5 оказались также Софья Муравьева и Софья Важнова.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее Александра Трусова показала на видео смену имиджа.