Фигуристка Трусова показала на видео смену имиджа

Серебряная медалистка зимних Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова сменила имидж. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Трусова накрутила себе кудрявые локоны во время визита в салон красоты.

14 сентября Трусова вышла на лед в рамках контрольных прокатов сборной России и показала новую короткую программу. Она чисто исполнила сольные двойной аксель и тройной флип, а вот каскад, который был поставлен во вторую часть программы, не удался — после плохого приземления с тройного лутца Трусова сделала одинарный тулуп.

15 сентября она представила произвольную программу. Фигуристка зашла на четверной лутц, докрутила его, но упала. Также Трусова выполнила тройной лутц, тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов, двойной аксель. При этом на официальных стартах в сезоне спортсменка не выступала.

До этого в последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года, заняв на этапе Гран-при России в Самаре второе место.

Ранее Трусову обвинили во лжи.