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Сафонов в третий раз не пропустил в матче за «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Сафонов отстоял «на ноль» в матче против «Тулузы» в Лиге 1

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Panoramic/Global Look Press

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов помог своей команде одержать победу в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Тулузы».

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Жоау Невеш, Лукас Беральдо и Витинья. Матвей Сафонов провел полный матч в основном составе. Для 25-летнего россиянина эта игра стала третьей в составе французской команды, где ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

После этой победы столичный клуб набрал 32 очка и сохранил за собой шестиочковый отрыв от «Монако», который в пятничном матче переиграл «Брест» (3:2).

«ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» в межсезонье за 20 млн евро, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне до этого матча Сафонов пять раз выходил на поле в составе «ПСЖ», проведя один матч в Лиге чемпионов и четырежды сыграв в Лиге 1.

25-летний вратарь получает вызовы в сборную России. С «Краснодаром» он выиграл в прошлом сезоне серебряные медали чемпионата страны.

Ранее бывший тренер сборной России назвал фаворита в матче «Спартака» с «Локомотивом»

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