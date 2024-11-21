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Бывший президент «Локомотива» раскрыл причину провала тренеров в «Спартаке»

Геркус: сильные специалисты проваливаются в «Спартаке» из-за резких оценок

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Официальный сайт «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему сильные тренеры не могут добиться успеха в московском «Спартаке». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Много разных оценок, постоянные перемены — это проблема. Хорошие тренеры были, но с ними так быстро расставались, что специалисты не успевали ничего показать. Слишком резкие оценки и поспешные выводы», — считает Геркус.

В предстоящем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» на своем поле сыграет против «Локомотива». Игра пройдет 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В прошлом туре «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

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