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Легенда «Динамо» назвал главную проблему клуба

Экс-игрок «Динамо» Сапета назвал игру в обороне главной проблемой клуба

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета в интервью Legalbet заявил, что не считает игру команды под руководством Марцела Лички плохой в 2024 году.

По его словам, бело-голубым надо лишь прибавить при оборонительных действиях.

«Команда при Личке не перестала прогрессировать в этом сезоне. На мой взгляд, команда играет хорошо. В обороне только есть определенные проблемы. Но думаю, что главный тренер эти моменты наладит и все будет круто», — заявил Сапета.

Чешский специалист тренирует московский клуб с лета 2023 года. В текущем сезоне после 15 сыгранных туров в национальном первенстве «Динамо» идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 30 баллов и отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

В следующем туре РПЛ «Динамо» сыграет на выезде с воронежским «Факелом». Игра состоится 24 ноября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее Лионель Месси повторил исторический рекорд по голевым передачам на уровне сборных.

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