Экс-тренер оценил шансы возможного новичка КХЛ в лиге

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил перспективы возможного новичка Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) АКМ в лиге. Слова наставника приводит «Советский спорт».

«Войти в КХЛ легко. Заплатите сколько нужно, а может, и чуть больше. Но как вы будете выглядеть в КХЛ? Я не уверен, что АКМ в сегодняшнем состоянии сможет создать конкуренцию, чтобы не болтаться внизу турнирной таблицы», — заявил Плющев.

21 ноября сообщалось, что тульский АКМ подал заявку на вступление в КХЛ.

«Руководство подчеркивает готовность АКМ к вступлению в КХЛ и финансово, и структурно, и кадрово», — заявили в клубе.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что главным препятствием для вступления команды в лигу может стать арена. Ледовый дворец в Туле вмещает чуть больше трех тысяч зрителей. Запасным вариантом для АКМ будет проведение матчей КХЛ на аренах в Московской области.

АКМ выступает во ВХЛ с 2021 года.

Ранее защитник китайского клуба выделил в КХЛ две команды.