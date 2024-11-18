Защитник китайского клуба выделил в КХЛ две команды

Защитник Алексей Кожевников, выступающий за «Куньлунь Ред Стар» в Континентальной хоккейной лиге, рассказал о нестабильных результатах клуба из Китая в регулярном чемпионате.

«Конечно это неприятно, когда такие скачки происходят, но это процесс. Где-то, возможно, была до этого тяжелая игра, возможно, где-то недонастрой. И за этими моментами нужно следить, и к каждой игре подходить подготовленно, чтобы стараться в каждом матче победить», — приводит слова хоккеиста Legalbet.

Кожевников также отметил, что все команды КХЛ обладают достойным уровнем и демонстрируют быстрый хоккей, а из соперников выделил череповецкую «Северсталь» и ярославский «Локомотив». «Северсталь» защитник отметил из-за интересных матчей против этой команды, а встречи с ярославцами для «Куньлуни» принципиальные.

В данный момент китайский клуб занимает одиннадцатое место в Западной конференции в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 21 очко за 28 встреч.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин в ходе встречи с «Вегас Голден Найтс» сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки.