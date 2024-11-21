Назван новый возможный участник КХЛ

Тульский клуб АКМ, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), подал заявку на вступление в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и определил подрядчика для приведения арены в Туле по требованиям лиги. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Руководство подчеркивает готовность АКМ к вступлению в КХЛ и финансово, и структурно, и кадрово», — заявили в клубе.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщал, что главным препятствием для вступления команды в КХЛ может стать арена. Ледовый дворец в Туле вмещает чуть больше трех тысяч зрителей. Запасным вариантом для АКМ будет проведение матчей КХЛ на аренах в Московской области.

АКМ выступает во ВХЛ с 2021 года.

Ранее защитник китайского клуба выделил в КХЛ две команды.