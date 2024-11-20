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Российский тренер назвал лучших игроков сборной России в матче против Сирии

Игнатьев: по игре с Сирией могу выделить Пиняева и Самошникова

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Владимир Песня/РИА Новости

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев назвал лучших игроков национальной команды в матче против Сирии. Его слова приводит «Советский спорт».

«Больше всех мне понравились Пиняев и Самошников. У них продуктивность и КПД были выше. Батраков тоже хорошо себя проявил и вообще заслуживает особого внимания к себе», — заявил Игнатьев.

Встреча завершилась крупной победой сборной России — 4:0. Счет в матче открыл Максим Осипенко на 33-й минуте. Во втором тайме преимущество удвоил Илья Самошников на 53-й минуте, а на 66-й минуте отличился Алексей Миранчук. Окончательный счет установил Осипенко, оформивший дубль на 81-й минуте — он реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

15 ноября сборная России, которой руководит главный тренер Валерий Карпин, провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Ранее игрок сборной России заявил, что тратит 500 тысяч рублей за один день.

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