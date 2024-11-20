Экс-тренер ответил, готов ли он возобновить карьеру ради клуба КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил, что не готов возобновлять карьеру ради работы в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Его слова приводит «Спорт День за Днем».

«Сейчас не могу брать на себя какие-то обязательства. В Омске хотят североамериканца? Это уже дело руководителей клуба, какого тренера выбирать: российского, европейского или американского. Конечно, болельщики бы хотели видеть россиянина», — заявил Быков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» идет вне зоны плей-офф, занимая десятое место. После 26 матчей сибирский клуб набрал 22 очка. «Лада», идущая на восьмой строчке, которое дает право сыграть в плей-офф, набрала 24 балла. Лидирует в Восточной конференции челябинский «Трактор», набрав 40 очков. Второе место занимает екатеринбургский «Автомобилист» (36).

В следующем матче «Авангард» дома сыграет с «Адмиралом» из Владивостока. Встреча состоится 22 ноября. Команды выйдут на лед в 16:30 по московскому времени.

Ранее трехкратный чемпион мира выступил против назначения американца в «Авангард».