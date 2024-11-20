Стал известен следующий возможный соперник блогера Пола

Американский блогер Джейк Пол заявил, что не хочет драться с россиянином Артуром Бетербиевым. Вместо него, блогер хочет провести бой с британцем Даниэлем Дюбуа. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«К черту все. Я смогу принудить промоутеров к переговорам и поставлю тебя в очередь на трон. В отличие от Артура Бетербиева, у тебя есть хотя бы несколько тысяч фанатов», — заявил Пол.

16 ноября Бетербиев бросил вызов Полу.

«Джейк, что ты сможешь сделать на ринге против действующего абсолютного чемпиона? Просто знай, что я всегда открыт для любых предложений», — написал россиянин.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

Поединок между Майком Тайсоном и Джеком Полом продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Ранее в России раскритиковали бой Тайсона и Пола.