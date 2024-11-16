Бетербиев бросил вызов блогеру Полу

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе, российский боксер Артур Бетербиев бросил вызов американскому блогеру Джейку Полу. Об этом он заявил в своих социальных сетях.

«Джейк, что ты сможешь сделать на ринге против действующего абсолютного чемпиона? Просто знай, что я всегда открыт для любых предложений», — написал Бетербиев.

В ночь на 13 октября Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, победив Дмитрия Бивола. Поединок продлился все 12 раундов и завершился подсчетом очков на судейских карточках — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не проиграл ни одного боя на профессиональном ринге. На счету боксера 21 победа.

Поединок между Майком Тайсоном и Джеком Полом продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Ранее в России раскритиковали бой Тайсона и Пола.