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«Предательство»: Фетисов о показе чемпионата мира без России

Фетисов: показывать ЧМ по хоккею, где играют наши противники, – предательство

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал предательством показ и обсуждение матчей чемпионата мира по хоккею и других турниров, где не участвует Россия. Его слова приводит kp.ru.

«Это безобразие — показывать чемпионат мира по хоккею, еще и обсуждать в студии результаты игры, где играют поляки — наши сегодняшние политические противники, если не больше, чем немцы, американцы, канадцы. Финны вдруг стали такими… Я считаю, что это предательство, по большому счету», — заявил он.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Фетисов большую часть спортивной карьеры, длившейся с 1976 по 1998 год, играл на позиции защитника в клубах ЦСКА, «Нью-Джерси Девилз» и «Детройт Ред Уингз». Он двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера).

Ранее олимпийский чемпион из Канады заявил, что хочет видеть россиян на международной арене.

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