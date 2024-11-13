Олимпийский чемпион хочет видеть россиян на международной арене

Олимпийский чемпион 2002 года в составе сборной Канады Эрик Линдрос заявил, что хочет возвращения России на международные турниры. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Российский хоккей силен, по-настоящему силен! И для международных турниров очень плохо, что его сейчас там нет», — заявил Линдрос.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Зимняя Олимпиада должна состояться в феврале 2026 года в Милане. Международная федерация хоккея (IIHF) примет решение по поводу допуска россиян на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025 года.

Ранее сборная Казахстана по хоккею не смогла отобраться на Олимпиаду‑2026.