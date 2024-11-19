Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Винисиус назвал справедливое наказание за расизм

Винисиус считает тюремные сроки справедливым наказанием за проявления расизма

close
Juan Medina/Reuters

Бразильский нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор назвал тюремные сроки справедливым наказанием за проявления расизма. Его слова приводит Vprognoze.ru со ссылкой на официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

«Мы находимся на правильном пути. Играю в Испании, где много раз страдал из-за проявления расизма. Важно, что за последние три месяца нам удалось посадить насколько человек в тюрьму, заставив их заплатить за преступление, которое они совершили», — заявил Винисиус.

В турнирной таблице национального первенства мадридский «Реал» занимает вторую позицию, набрав 27 очков. «Королевский клуб» на шесть баллов отстает от лидера — каталонской «Барселоны».

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет в гостях против «Леганеса». Игра состоится 24 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени. В тот же день «Осасуна» сыграет дома с «Вильярреалом». Начало этой встречи запланировано на 16:00 мск.

Ранее у Килиана Мбаппе возникли психологические проблемы после обвинения в изнасиловании.

Все новости на тему:
Хроника
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами