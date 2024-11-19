Винисиус назвал справедливое наказание за расизм

Бразильский нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор назвал тюремные сроки справедливым наказанием за проявления расизма. Его слова приводит Vprognoze.ru со ссылкой на официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

«Мы находимся на правильном пути. Играю в Испании, где много раз страдал из-за проявления расизма. Важно, что за последние три месяца нам удалось посадить насколько человек в тюрьму, заставив их заплатить за преступление, которое они совершили», — заявил Винисиус.

В турнирной таблице национального первенства мадридский «Реал» занимает вторую позицию, набрав 27 очков. «Королевский клуб» на шесть баллов отстает от лидера — каталонской «Барселоны».

В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет в гостях против «Леганеса». Игра состоится 24 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени. В тот же день «Осасуна» сыграет дома с «Вильярреалом». Начало этой встречи запланировано на 16:00 мск.

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