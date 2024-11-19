Тренер «Акрона» рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев заявил, что ему тяжело читать недавнее скандальное интервью нападающего Артем Дзюбы. Также он выразил уверенность в том, что с ним футболист откровенен. Об этом он заявил в эфире программы «Футбол России».

«Не хочу осуждать его за это мнение, но и поддерживать не буду. Просто хочу сказать, что на данный момент я общаюсь с Артемом, как и с любым другим своим футболистом», — сказал Тедеев.

В скандальном интервью Дзюба раскритиковал генерального директора «красно-зеленых» Владимира Леонченко и наставника команды Михаила Галактионова.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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