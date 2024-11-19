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Миранчук объяснил выбор победителя «Золотого мяча»

Игрок «Атланты» Миранчук объяснил победу Родри в премии «Золотой мяч»

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Brett Davis-Imagn Images/Reuters

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук объяснил, почему считает справедливой победу полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри в премии «Золотой мяч». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Винисиус ярко играл, и все бы хотели, чтобы выбор пал на него, потому что он много забивал, и вообще к нападающим особое внимание, так как форварды делают разницу, но в данном случае те, кто проголосовал за Родри, хотели показать, что не надо забывать о тех людях, которые делают вторую сторону работы, – отдают передачи, делают отборы, ведут игру», — заявил он.

Родри опередил нападающего мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Винисиуса Жуниора на 41 балл в голосовании за «Золотой мяч».

Победитель голосования набрал 1170 баллов из 1485 возможных. У Винисиуса, который остался вторым — 1129 голосов. Ставший третьим одноклубник бразильца Джуд Беллингем набрал 917 баллов.

На церемонии вручения «Золотого мяча» Родри появился на костылях. 25 сентября он повредил крестообразные связки колена в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Арсенала».

Винисиус Жуниор был уверен в том, что он получит награду. Он даже успел ее отпраздновать, однако она досталась не ему.

Ранее Миранчук призвал футболистов не ехать из России в США.

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