Миранчук призвал футболистов не ехать из России в США

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук посоветовал футболистам из России не сразу ехать выступать в США, а сначала попробовать свои силы в европейских чемпионатах. Его слова приводит Sport24.

«Все привыкли, что в МЛС едут играть уже после 30, под закат карьеры. Я бы посоветовал, если футболист молодой и планирует выступать вне России, попробовать себя сначала в Европе. Там и футбол другой, и конкуренция выше. И только потом ехать в МЛС», — заявил он.

В ночь на 10 ноября по московскому времени «Атланта» одержала победу в третьем матче противостояния с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, со счетом 3:2. Миранчук отдал результативный пас в этом поединке. «Атланта» вышла в следующий раунд плей-офф МЛС.

Официально о трансфере Миранчука в клуб МЛС «Атланта» было объявлено 30 июля. Прежде футболист выступал за «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

Ранее «Атланта» не показала флаг России на фото с Миранчуком.