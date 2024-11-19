В РФС заявили, что Россия сохраняет шансы попасть в отбор ЧМ-2026

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России сохраняет шансы попасть в отборочный этап чемпионата мира — 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Говорить о том, что мы не примем участие в отборе, неверно. Переговоры на эту тему еще продолжаются. При проведении любой жеребьевки, учитывая, что количество команд в группах неравное, всегда есть возможность доукомплектовать одну из групп. Техническая возможность для этого существует, поэтому мы продолжаем переговоры на этот счет», — заявил он.

Союз европейских футбольных ассоциаций выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2026, согласно которому Россия не сможет сыграть в отборе на ЧМ-2026.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора уже сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0. 19 ноября сборная сразится с национальной командой Сирии, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее бразильские фанаты с матом оскорбили российского игрока, пока он веселился с ними.