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Бразильские фанаты с матом оскорбили российского игрока, пока он веселился с ними

Бразильские фанаты матерно оскорбили игрока сборной России Салтыкова после матча

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Mike Kireev/Reuters

Нападающий молодежной сборной России и «Локомотива» Никита Салтыков после завершения товарищеского матча с «Сан-Кристованом» оказался в неприятной ситуации. Об этом пишет Sport24.

Игра завершилась победой российской команды со счетом 4:0. Салтыков, которому 20 лет, не отметился голом, однако записал на свой счет две результативные передачи, что не понравилось фанатам бразильского клуба. После игры они начали скандировать фамилию игрока, добавив к нему слово, которое в переводе на русский язык является нецензурным. При этом Салтыков не понимал, что болельщики оскорбляют его, он веселился перед их трибуной, после чего дал пять нескольким фанатам.

Молодежная российская команда провела бразильское турне. Кроме этого поединка российские игроки также сразились с «Ботафого U23» (4:1) и «Флуминенсе U21» (2:1). Салтыков в трех матчах забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее Валерий Карпин сделал заявление перед матчем России с Сирией.

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