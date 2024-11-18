УЕФА опубликовал документ, указывающий на недопуск России к жеребьевке ЧМ-2026

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) выпустил официальный циркуляр в преддверии жеребьевки европейского отборочного турнира чемпионата мира — 2026. Документ оказался в распоряжении Sport24.

Из него следует, что сборная России не сыграет в отборочном турнире мундиаля, о чем ранее писал «Матч ТВ».

Указано, что УЕФА опубликует календарь европейских отборочных матчей с датами и временем начала всех 192 матчей группового этапа как можно скорее после завершения жеребьевки. Упомянутые 192 матча означают то, что в жеребьевке примут участие 54 сборные, а не все 55 членов УЕФА.

Жеребьевка пройдет 13 декабря в Цюрихе, Швейцария. Отборочный турнир в Европе состоится с марта 2025 года по март 2026‑го.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора уже сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0. 19 ноября сборная сразится с национальной командой Сирии, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Карпин сделал заявление перед матчем с Сирией.