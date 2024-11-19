«Идиотов хватает везде»: тренер «Ленинградца» о ножевом нападении

Тренер петербургского «Ленинградца» Александр Шмарко раскрыл подробности нападения на него и главного тренера команды Вадима Евсеева и отметил, что с ним после инцидента все в порядке. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Зашили рану, через неделю сказали швы снять. Нормальное состояние, немного голова побаливает, но все нормально. Шли-разговаривали, сзади спокойно, а мы впереди шли. Так получилось, что они внезапно напали. С футболом это никак не связано. Думаю, это дело случая, нам не повезло. Идиотов хватает везде», — сказал Шмарко.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него и его помощника Шмарко напали двое человек, один из которых был с ножом, а второй выплеснул струю перцового газа, попавшую в глаза. Шмарко попытался задержать нападавших, однако получил порез на голове.

Спортивный врач Никита Карлицкий заявил, что Евсееву может потребоваться около десяти дней для того, чтобы зрение полностью восстановилось.

Ранее Евсеев сделал заявление после нападения.