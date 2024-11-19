Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Идиотов хватает везде»: тренер «Ленинградца» о ножевом нападении

Тренер «Ленинградца» Шмарко о нападении: дело случая, нам не повезло

close
Телеграм-канал «ТЕЛЕГРАНТ»

Тренер петербургского «Ленинградца» Александр Шмарко раскрыл подробности нападения на него и главного тренера команды Вадима Евсеева и отметил, что с ним после инцидента все в порядке. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Зашили рану, через неделю сказали швы снять. Нормальное состояние, немного голова побаливает, но все нормально. Шли-разговаривали, сзади спокойно, а мы впереди шли. Так получилось, что они внезапно напали. С футболом это никак не связано. Думаю, это дело случая, нам не повезло. Идиотов хватает везде», — сказал Шмарко.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него и его помощника Шмарко напали двое человек, один из которых был с ножом, а второй выплеснул струю перцового газа, попавшую в глаза. Шмарко попытался задержать нападавших, однако получил порез на голове.

Спортивный врач Никита Карлицкий заявил, что Евсееву может потребоваться около десяти дней для того, чтобы зрение полностью восстановилось.

Ранее Евсеев сделал заявление после нападения.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами