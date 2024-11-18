«Со зрением пока плохо»: Евсеев сделал заявление после нападения

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал о своем самочувствии после совершенного на него нападения, заявив, что зрение уже к нему вернулось. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Все нормально. Со зрением пока плохо, но оно вернулось. Есть заключение врачей — ожог, будем лечиться. Попробуйте прыснуть перцовым баллончиком — поймете, что это такое. Но это могло случиться в любом городе. Спасибо за поддержку!» — сказал Евсеев.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него и его помощника Александра Шмарко напали двое человек, один из которых был с ножом, а второй выплеснул струю перцового газа.

После произошедшего инцидента специалист признался, что из-за попадания струи перцового газа пострадали глаза — его зрение до конца не восстановилось. Спортивный врач Никита Карлицкий заявил, что Есееву может потребоваться около десяти дней для того, чтобы зрение полностью восстановилось.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее напавший с ножом на тренера Евсеева пообещал больше так не делать.