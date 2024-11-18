«Намного сложнее»: Карпин сделал заявление перед матчем с Сирией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что матч с национальной командой Сирии будет сложнее, чем с Брунеем. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Понятно, что по силе и качеству это не Бруней — команда намного сильнее и сыграннее. Тренер работает, видны его наработки. Игра будет намного сложнее, для этого даже не надо быть семи пядей во лбу. Готовимся. Перед Брунеем мы не понимали, как они будут играть. Здесь есть материалы, увидели», — заявил Карпин.

Поединок состоится 19 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

15 ноября сборная России, которая руководит главный тренер Валерий Карпин, провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Сборная России и российские клубы с 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, поэтому могут проводить только товарищеские поединки.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее Александр Мостовой спрогнозировал, сколько мячей забьет Россия Сирии.