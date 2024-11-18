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Сборная России не допущена до жеребьевки ЧМ-2026

«Матч ТВ»: сборная России не допущена до участия в жеребьевке ЧМ-2026

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная России по футболу не допущена до участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свой источник.

«Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет. Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из‑за вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС», — указал источник.

Жеребьевка пройдет 13 декабря в Цюрихе, Швейцария. Отборочный турнир в Европе состоится с марта 2025 года по март 2026‑го.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Российские сборная и клубы проводят только товарищеские матчи с момента отстранения. Национальная команда, которой руководит Валерий Карпин, в рамках ноябрьского сбора уже сыграла матч с Брунеем и одержала победу со счетом 11:0. 19 ноября сборная сразится с национальной командой Сирии, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее Карпин сделал заявление перед матчем с Сирией.

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