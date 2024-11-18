Мостовой спрогнозировал, сколько мячей забьет Россия Сирии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что от товарищеского поединка с Сирией ничего ждать не нужно, а также спрогнозировал, сколько голов оформит национальная российская команда в этом поединке. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Ничего не нужно ждать от этого матча. Я говорил перед матчем с Брунеем: что это такое? И что это за люди? 11 забили и еще 10 не забили. Сирия в рейтинге ФИФА чуть получше. 5:0 или 7:0 по-любому будет, должно быть. Про Бруней все кричали и через секунду забыли», — заявил он.

Поединок состоится 19 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

15 ноября сборная России, которая руководит главный тренер Валерий Карпин, провела первый товарищеский матч в рамках ноябрьского сбора. Российские футболисты в Краснодаре разгромили национальную сборную Брунея со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

Сборная России и российские клубы с 2022 года отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций, поэтому могут проводить только товарищеские поединки.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее бывший тренер раскритиковал игру России с Брунеем.