«Жалкое зрелище»: бывший тренер раскритиковал игру России с Брунеем

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в беседе с Vprognoze.ru назвал жалким зрелищем матч россиян против национальной команды Брунея. Слова специалиста приводит Vprognoze.ru.

«Смотрел матч против Брунея, нет смысла о нем говорить. Жалкое зрелище. Ты смотришь, как избивают команду, ну просто в одни ворота играют. Сразу приходит на ум аналогия с боксом, где при таком преимуществе досрочно завершается встреча», — заявил Балахнин.

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Ранее игроки сборной Брунея отправились в бар после поражения 0:11 от России.