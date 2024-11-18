В Брунее назвали смонтированным видео с игроками в ночном клубе

Пресс-служба Ассоциации футбола Брунея выступила с заявлением по поводу видеозаписи, на которой запечатлено, как игроки команды после поражения от сборной России в товарищеском матче развлекаются в одном из ночных клубов, и отметила, что было проведено расследование по этому инциденту. Текст сообщения приводит Sport24.

«Мы пришли к выводу, что это видео было смонтировано. Мы призываем общественность воздержаться от распространения этого видео. Распространение такого недостоверного контента не только вредит репутации игроков, но и подрывает целостность нашей сборной и нашей страны», — указано в заявлении.

16 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что изначально брунейцы планировали посетить стрип-клуб, однако их не пустила охрана. После этого они поехали в бар, а после в ночной клуб, где танцевали под песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим. Также известно, что власти Брунея не одобряют посещение подобных заведений игроками сборной.

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

В России сборная Брунея еще проведет товарищеский поединок к командой «Краснодар-2», после чего отправится домой.

Ранее бывший тренер раскритиковал игру России с Брунеем.