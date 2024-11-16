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Игроки сборной Брунея отправились в бар после поражения 0:11 от России

Mash: игроки сборной Брунея после поражения от России провели ночь в баре

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Телеграм-канал «Kub Mash»

Футболисты сборной Брунея отправились в один из баров Краснодара, а также пытались попасть в стрип-клуб после разгромного поражения в товарищеском матче с командой России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник утверждает, что изначально брунейцы планировали посетить стрип-клуб, однако их не пустила охрана. После этого они поехали в бар, где танцевали под песню «Знаешь ли ты» певицы МакSим.

Также известно, что власти Брунея не одобряют посещение подобных заведений игроками сборной.

Встреча, которая состоялась 15 ноября на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 11:0 в пользу россиян. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Эта победа стала самой крупной в истории сборной России. Предыдущее достижение было установлено в матче отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020. Тогда россияне обыграли команду Сан-Марино со счетом 9:0.

В эту международную паузу сборная России проведет еще один матч: 19-го числа подопечные Валерия Карпина встретятся с Сирией в Волгограде.

Ранее «Зенит» обыграл ЦСКА и стал чемпионом России.

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