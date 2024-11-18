«Тратьте деньги не вхолостую»: Глушаков дал совет «Спартаку»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков посоветовал красно-белым купить 19-летнего футболиста столичного «Локомотива» Алексея Батракова. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Нынешнему «Спартаку» не хватает чего-то спартаковского? Возможно, чего-то и правда не хватает. Надеюсь, компетентные люди из «Лукойла» и руководство клуба подойдут к этому вопросу и все поменяют. Совет «Спартаку» — тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть Батракова купят», — заявил он.

Батраков в текущем сезоне провел за «железнодорожников» 19 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Локомотива». Игра пройдет 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После первого круга РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла.

Ранее «Спартаку» предложили продать четверых игроков зимой.