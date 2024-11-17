«Спартаку» предложили продать четверых игроков зимой

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков в интервью Legalbet заявил, что столичному «Спартаку» необходимо провести ревизию состава в предстоящую зимнюю паузу.

По его словам, красно-белым стоит задуматься о расставании с некоторыми игроками.

«Спартаку» можно избавиться от Виллиана Жозе. Может, какие-то футболисты ещё будут на выход. Станковичу виднее. Абена не совсем пришёлся ко двору. Не ахти он. Возможно, на выход еще Дуарте. И Маркиньос показывает себя не так, чтобы прям вау», — заявил Дьяков.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Локомотива». Игра пройдет 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Англия разгромила Ирландию в матче Лиги наций.