Выживший после нападения с ножом Евсеев пройдет обследование в Москве

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев, ставший жертвой вооруженного нападения в Астрахани, в интервью ТАСС заявил, что в ближайшее время отправится в одну из столичных клиник для прохождения медицинского обследования.

По его словам, на данный момент его состояние можно назвать относительно нормальным.

«Чувствую себя более-менее, но проблемы с глазами остались. Через неделю попаду в больницу. Но разговариваю с вами, уже хорошо», — заявил Евсеев.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Причины произошедшего тренер не знает.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее пострадавший от ножевого нападения тренер Вадим Евсеев одним словом оценил произошедшее.