Пострадавший от ножевого нападения тренер Евсеев одним словом оценил произошедшее

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев, ставший жертвой вооруженного нападения в Астрахани, в интервью «Спорт-Экспрессу» одним словом описал произошедший инцидент.

«В порядке ли я? Нет», — заявил Евсеев.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Причины произошедшего тренер не знает.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее сообщалось, что у пострадавшего от нападения с ножом тренера Вадима Евсеева не восстановилось зрение.