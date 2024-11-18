Выживший в ходе ножевой атаки Евсеев заявил, что у него сегодня второй день рождения

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев, ставший жертвой вооруженного нападения в Астрахани, в интервью Legalbet заявил, что 18 ноября станет для него вторым днем рождения.

По его словам, появившаяся в СМИ информация о нападении не является фейком.

«То, что говорят, не слухи. У меня сегодня второй день рождения. Иду ли на поправку? Не знаю, об этом доктора скажут», — заявил Евсеев.

Нападение на тренера произошло в Астрахани 18 ноября, после того как его команда сыграла матч с местным «Волгарем» в рамках Второй лиги. Сам Евсеев рассказал, что на него напали двое человек. Причины произошедшего тренер не знает.

Вадим Евсеев — шестикратный чемпион России в составе двух известных клубов — московского «Спартака» и «Локомотива». В сборной России он провел 20 матчей и забил важнейший гол в стыковом матче с Уэльсом в 2003 году, который принес России путевку на чемпионат Европы 2004 года.

Ранее тренер Вадим Евсеев рассказал о своем самочувствии после нападения.