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Экс-тренер «Рубина» объяснил спад в игре звезды «Динамо»

Тренер Билялетдинов объяснил спад в игре Тюкавина распадом связей с партнерами

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Григорий Соколов/РИА Новости

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью Legalbet заявил, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сбавил по сравнению с прошлым сезоном из-за разрушения связей вместе с партнерами по команде.

«У «Динамо» было три ярких воспитанника в последние годы: Грулев, Захарян и Тюкавин. И их не хватило. Захарян на пике был продан, а у Грулева все время травмы. И все эти связи распались. Тюкавин — зависимый игрок в этом плане. В любом случае он молодец, старается», — заявил Билялетдинов.

17 ноября «Динамо» в товарищеском матче уступило «Амкалу». Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу медиаклуба. Счет на 10-й минуте открыл футболист «Динамо» Денис Макаров. На 18-й минуте Максим Пичугин из «Амкала» реализовал пенальти, а на 22-й — медиаклуб вышел вперед благодаря голу Антона Карпова. На 45-й минуте Ярослав Гладышев счет сравнял, а победный гол для «Амкала» забил Пичугин на 47-й минуте, оформив дубль.

В составе «Динамо» в матче приняли участие звезды: с первых минут на поле появился актер Павел Деревянко, а в концовке встречи на замену вышла фигуристка Евгения Медведева.

Ранее экс-глава «Локомотива» дал неутешительный прогноз клубу.

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