Экс-глава «Локомотива» дал неутешительный прогноз клубу

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в интервью Legalbet заявил, что «железнодорожники» пока не готовы бороться за чемпионский титул в национальном первенстве.

По его словам, красно-зеленым не хватает игроков, имеющих победный опыт.

«Для чемпионства этой команде может не хватить таких опытных игроков как Чорлука и других из того состава. Всегда должен быть безусловный лидер, оказывающий влияние. Немного к этому статусу приближается Баринов, но пока не достиг», — заявил Наумов.

В матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл воронежский «Факел». Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок «железнодорожников» Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 92-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

После первого круга «Локомотив» идет на третьей строчке в РПЛ, набрав 34 очка. На первом месте идет «Краснодар» (37), вторую строчку занимает петербургский «Зенит» (36).

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