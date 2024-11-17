Тренер «Амкала» пошутил по поводу матча с «Динамо»

Главный тренер «Амкала» Виталий Панов пошутил по поводу шоу-матча с московским «Динамо». Его слова приводит «Советский спорт».

«Была установка плотнее держать Павла Деревянко и Евгению Медведеву, прямо один в один. Прекрасная атмосфера, прекрасный стадион, мы рады, что одержали победу. У «Динамо» прекрасная команда, хорошая молодежь», — заявил Панов.

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Встреча, которая состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу медиаклуба. Счет на 10-й минуте открыл футболист «Динамо» Денис Макаров. На 18-й минуте Максим Пичугин из «Амкала» реализовал пенальти, а на 22-й — медиаклуб вышел вперед благодаря голу Антона Карпова. На 45-й минуте Ярослав Гладышев счет сравнял, а победный гол для «Амкала» забил Пичугин на 47-й минуте, оформив дубль.

В составе «Динамо» в матче приняли участие звезды: с первых минут на поле появился актер Павел Деревянко, а в концовке встречи на замену вышла фигуристка Евгения Медведева.

Ранее Медведева оценила свою игру за футбольное «Динамо».