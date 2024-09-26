Медийный клуб «Амкал» не смог выйти в следующий раунд Кубка России

Медийный клуб «Амкал» проиграл «Алании» из Владикавказа на стадии 1/32 финала (четвертый раунд) Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на поле номер четыре академия «Спартака» имени Федора Черенкова, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Медиаклуб атаковал большую часть игры, однако единственный гол удалось забить полузащитнику «Алании» Нури Абдокову на 11-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Кубка России состоится 27 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Амкал» стал последним медиаклубом, который вылетел из Кубка России. Остальные медиаколлективы выбыли из турнира во втором раунде — 21 августа «2Drots» проиграл костромскому «Спартаку» со счетом 0:1, а 22 августа дзержинский «Химик» одержал победу над Broke Boys со счетом 1:0.

Действующим победителем турнира является «Зенит». В прошлом розыгрыше они в суперфинале обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Ранее российский футболист оформил хет-трик за «Манчестер Юнайтед».