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В «Гавре» ответили о возможном уходе россиянина из клуба

В «Гавре» исключили уход Кузяева в зимнее трансферное окно

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Panoramic/Global Look Press

Заместитель спортивного директора французского «Гавра» Мохамед Эль-Харразе заявил, что российский полузащитник Далер Кузяев не покинет клуб зимой. Его слова приводит Odds.ru.

«Спасибо, что беспокоитесь насчёт нашего финансового состояния, но у нас всё в порядке. У Далера действует контракт до 30 июня 2025 года, и он завершит сезон в нашем клубе», — заявил Эль-Харразе.

Ранее стало известно, что «Гавру» необходимо разгрузить зарплатную ведомость, чтобы избежать наказания за нарушение финансового фейр-плей. У российского игрока один из самых больших окладов в клубе.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах, в которых забил один мяч.

Ранее в «Зените» отреагировали на возможное возвращение Кузяева.

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