«Спросите у него»: в «Зените» отреагировали на возможное возвращение Кузяева

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев не стал прямо отвечать на появившуюся в СМИ информацию, согласно которой российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев может вернуться в российский клуб. Его слова приводит Odds.ru.

«Правда ли, что Кузяев может вернуться в «Зенит»? Спросите у самого Далера», — сказал Медведев.

О том, что руководство «Зенита» рассматривает вопрос возвращения Кузяева уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В текущем сезоне он сыграл в восьми матчах, в которых забил один мяч.

Ранее колумбийский футболист продлил контракт с лидером РПЛ.