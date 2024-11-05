Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спросите у него»: в «Зените» отреагировали на возможное возвращение Кузяева

В «Зените» отреагировали на информацию о возвращении Кузяева в Россию

close
Panoramic/Global Look Press

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев не стал прямо отвечать на появившуюся в СМИ информацию, согласно которой российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев может вернуться в российский клуб. Его слова приводит Odds.ru.

«Правда ли, что Кузяев может вернуться в «Зенит»? Спросите у самого Далера», — сказал Медведев.

О том, что руководство «Зенита» рассматривает вопрос возвращения Кузяева уже в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В текущем сезоне он сыграл в восьми матчах, в которых забил один мяч.

Ранее колумбийский футболист продлил контракт с лидером РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами