Мостовой согласился со словами Дзюбы про «Спартак»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой согласился со словами игрока тольяттинского «Акрона» о том, что в московском «Спартаке«не хотят бороться за медали, передает «Спорт-Экспресс».

«Нельзя не согласиться с Дзюбой. За 20 лет в «Спартаке» сменилось 18 главных тренеров и около 50 помощников. А результат за эти же 20 лет — один кубок и чемпионат», — сказал Мостовой.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сыграно 15 туров. По итогам первой половины сезона лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. На один балл от «быков» отстает петербургский «Зенит», а замыкает тройку лучших московский «Локомотив», который набрал 34 балла. «Динамо» идет на четвертой строчке, набрав 30 баллов. «Спартак» — пятый, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков. «Акрон» с 16 очками занимает девятое место.

Ранее было названо главное разочарование сезона РПЛ.