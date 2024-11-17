«Понимал, что ничему не научился»: Медведев о своих поражениях

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги завершившегося сезона и ответил на вопрос, что он не хотел бы брать в следующий сезон. Его слова приводит издание «Коммерсант».

«Тяжелый вопрос… Наверное, некоторые проигранные матчи. Часто говорят, что поражения учат. Так вот, у меня в этом году было несколько поражений, после которых я уходил с корта и понимал, что ничему не научился», — заявил он.

15 ноября Медведев вылетел с Итогового турнира. В матче первого тура Медведев уступил Фрицу со счетом 4:6, 3:6. Во втором поединке российский теннисист одолел представителя Австралии Алекса Де Минора. Встреча, которая продолжалась менее полутора часов, завершилась со счетом 6:2, 6:4. В третьей игре россиянин уступил Синнеру со счетом 3:6, 4:6 за 1 час 15 минут.

16 ноября стало известно, что Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это произошло после того, как американец Тейлор Фриц вышел в финал Итогового турнира. В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева.

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