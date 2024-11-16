Медведев опустился на одну строчку в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Это произошло после того, как американец Тейлор Фриц вышел в финал Итогового турнира. В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева. Встреча, которая продолжалась 2 часа 24 минуты, завершилась в трех партиях со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). Таким образом, он обошел Медведева в рейтинге и стал четвертым.

В решающем матче Фриц сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).

15 ноября Медведев вылетел с Итогового турнира. В матче первого тура Медведев уступил Фрицу со счетом 4:6, 3:6. Во втором поединке российский теннисист одолел представителя Австралии Алекса Де Минора. Встреча, которая продолжалась менее полутора часов, завершилась со счетом 6:2, 6:4. В третьей игре россиянин уступил Синнеру со счетом 3:6, 4:6 за 1 час 15 минут.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине с 10 по 17 ноября.

Ранее Андрей Ольховский рассказал о выгорании Медведева и Рублева.