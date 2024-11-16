«По моей глупости»: Рублев объяснил свои неудачи на Итоговом турнире

Российский теннисист Андрей Рублев, который в третьем матче Итогового турнира ATP проиграл представителю Норвегии Касперу Рууду и завершил выступление, объяснил, с чем связана его неудачная игра, отметив, что ему предстоит большая работа. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Все брейки случились по моей глупости. Ничего сверхъестественного не было. Где-то двойную дал, где-то мяч не забил, там даже розыгрышей не было. Они (соперники) даже ничего не сделали для брейка. Все вопросы ко мне. По приему согласен. Дело и в нем, и в таких вот моментах. Я позволил себе много плохих розыгрышей», — заявил Рублев.

Встреча Рублева и Рууда, которая продолжалась 1 час 45 минут, завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 2:6.

В матче первого тура Рублев уступил Александру Звереву из Германии со счетом 4:6, 4:6. Во втором поединке российский теннисист проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. Встреча, которая продолжалась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:7 (8:10).

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Из группы Илие Настасе в полуфинал вышли итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фриц. Россиянин Даниил Медведев покинул турнир, став третьим. Из квартета Джона Ньюкомба в следующую стадию пробились немец Александр Зверев и Рууд. Рублев занял последнее место.

Ранее Медведев рассказал, что страдал большую часть сезона.