Экс-капитан «Спартака» Глушаков обрушился с критикой на команду

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушако поверг критике работу красно-белых на трансферном рынке. Его слова приводит kp.ru.

«Почему сейчас в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена, Мангаш? Не понимаю. Барко и Угальде — нормальные трансферы. А по Маркиньосу, Абене, Мангашу — не понимаю. Может, они не раскрылись еще? Но для меня это загадка, на данный момент они не показывают той игры, которую должны показывать за такие деньги», — заявил Глушаков.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Локомотива». Игра пройдет 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После первого круга РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 36 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Локомотив», имея в активе 34 балла.

Ранее игрок «Краснодара» Смолов сделал заявление из-за украденных часов за 8 млн рублей.